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Головна війна з Росією У Офісі президента попередили про загрозу ракетних ударів на День Незалежності

У Офісі президента попередили про загрозу ракетних ударів на День Незалежності

21 серпня, 2022 неділя
12:13
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 23-24 серпня РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст через День Незалежності

Про це Подоляк заявив у етері національного телемарафону

За його словами, Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат. 

"Вони ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажуть, чому "рускій мір" набагато сильніший, ніж український", - сказав Подоляк.

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Україна
День Незалежності
новини Києва
Михайло Подоляк
ракетний удар
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