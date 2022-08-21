У Офісі президента попередили про загрозу ракетних ударів на День Незалежності
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 23-24 серпня РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст через День Незалежності
Про це Подоляк заявив у етері національного телемарафону.
За його словами, Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат.
"Вони ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажуть, чому "рускій мір" набагато сильніший, ніж український", - сказав Подоляк.
- 20 серпня президент України Володимир Зеленський попередив про можливі провокації та злочини РФ на День Незалежності.
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