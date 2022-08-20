Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський попередив про можливі провокації та злочини РФ з нагоди державних свят
Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.
"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке", - сказав Зеленський.
За його словами, одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити можливості та героїв, поширити конфлікти.
"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за Азовсталь і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги", - додав президент.
- На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове судилище над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.
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