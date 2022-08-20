Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке", - сказав Зеленський.

За його словами, одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити можливості та героїв, поширити конфлікти.

"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за Азовсталь і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги", - додав президент.

На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове судилище над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

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