Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - наголосили у відомстві.

Щоб зробити це більш "легітимним" на вигляд, загарбники готують спеціально навчених "свідків" і завозять до Маріуполя російських пропагандистів.

За інформацією розвідки, росіяни можуть завдати по філармонії точкового ракетного удару та традиційно звинуватити у своєму злочині Україну.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

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