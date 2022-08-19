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Головна війна з Росією На День Незалежності України росіяни планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими азовцями, - розвідка

На День Незалежності України росіяни планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими азовцями, - розвідка

19 серпня, 2022 п'ятниця
13:09
війна з Росією Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України

На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців

Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - наголосили у відомстві.

Щоб зробити це більш "легітимним" на вигляд, загарбники готують спеціально навчених "свідків" і завозять до Маріуполя російських пропагандистів.

За інформацією розвідки, росіяни можуть завдати по філармонії точкового ракетного удару та традиційно звинуватити у своєму злочині Україну.

  • 16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
  • 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 
  • 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
  • 6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.
  • 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

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