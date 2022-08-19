На День Незалежності України росіяни планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими азовцями, - розвідка
На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців
Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.
"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - наголосили у відомстві.
Щоб зробити це більш "легітимним" на вигляд, загарбники готують спеціально навчених "свідків" і завозять до Маріуполя російських пропагандистів.
За інформацією розвідки, росіяни можуть завдати по філармонії точкового ракетного удару та традиційно звинуватити у своєму злочині Україну.
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