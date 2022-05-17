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Головна війна з Росією Операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому, - Маляр

Операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому, - Маляр

17 травня, 2022 вiвторок
16:14
війна з Росією Ганна Маляр

Україна пішла на обмін поранених військових з заводу "Азовсталь" в Маріуполі на російських військовополонених через відсутність іншого варіанту

Про це заявила на брифінгу перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Суспільне.

"Оборонці Маріуполя - це ціла низка підрозділів, своє бойове завдання вони повністю виконали. Завдяки їм було не допущено перекидання противником близько 20 тис. особового складу на територію України. Цим вдалося запобігти оточення сил ЗСУ",- зазначила вона.

Маляр зазначила, що операція з визволення військових із "Азовсталі" триватиме до їхнього повернення додому.

"Ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", - зазначила Маляр.

Перша заступниця міністра повідомила, що через чутливість операції українська влада не поширюватиме інформацію про подробиці.

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Маріуполь
обмін
Ганна Маляр
Азовсталь
обмін військовополоненими
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