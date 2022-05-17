Операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому, - Маляр
Україна пішла на обмін поранених військових з заводу "Азовсталь" в Маріуполі на російських військовополонених через відсутність іншого варіанту
Про це заявила на брифінгу перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Суспільне.
"Оборонці Маріуполя - це ціла низка підрозділів, своє бойове завдання вони повністю виконали. Завдяки їм було не допущено перекидання противником близько 20 тис. особового складу на територію України. Цим вдалося запобігти оточення сил ЗСУ",- зазначила вона.
Маляр зазначила, що операція з визволення військових із "Азовсталі" триватиме до їхнього повернення додому.
"Ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", - зазначила Маляр.
Перша заступниця міністра повідомила, що через чутливість операції українська влада не поширюватиме інформацію про подробиці.
- 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
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