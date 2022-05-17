Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, - Верещук
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі до окупованих Новоазовська та Оленівки українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану
Про це Верещук повідомила у telegram.
За її словами 16 травня з Азовсталі було евакуйовано 52 важкопоранених військовослужбовців.
"Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - написала Верещук.
- 16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.
- З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату.
- Пізніше стало відомо, що з Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
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