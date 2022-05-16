Евакуація поранених з Азовсталі розпочалась. Очікується звернення командиру полку "Азов" Прокопенка про ситуацію на заводі, — екскомандир полку "Азов"
Екскомандир полку "Азов" Київ Максим Жорін переконаний, Денис Прокопенко, який перебуває безпосередньо на Азовсталі, сьогодні розповість усі деталі ситуації на заводі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Денис Прокопенко розповість, що відбувається безпосередньо зараз на Азовсталі, зокрема з евакуацією поранених, та як буде розвиватись ситуацію далі. Він попросив, щоб саме йому дали можливість першому розповісти про те, що відбувається, тож закликаю чекати звернення від командира полку "Азов"", – наголосив Жорін.
Також він зауважив, воїни всіх підрозділів "Азову" підтримують та захоплюються побратимами, які боронять Азовсталь.
"Це приклад надзвичайного героїзму, це приклад сталевих людей. Скажу відверто, в тому числі ми, ті, хто несе службу, виконує бойові задачі, сьогодні надихаємось героями, які перебувають на Азовсталі", – наголосив боєць.
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