Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Денис Прокопенко розповість, що відбувається безпосередньо зараз на Азовсталі, зокрема з евакуацією поранених, та як буде розвиватись ситуацію далі. Він попросив, щоб саме йому дали можливість першому розповісти про те, що відбувається, тож закликаю чекати звернення від командира полку "Азов"", – наголосив Жорін.



Також він зауважив, воїни всіх підрозділів "Азову" підтримують та захоплюються побратимами, які боронять Азовсталь.



"Це приклад надзвичайного героїзму, це приклад сталевих людей. Скажу відверто, в тому числі ми, ті, хто несе службу, виконує бойові задачі, сьогодні надихаємось героями, які перебувають на Азовсталі", – наголосив боєць.

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