Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Певні зміни відбулися. Почався розголос. До об’єднання батьків почали звертатися видання "The Independent", "Deutsche Welle", велика кількість українських ресурсів, більше зворотного зв’язку почали відчувати від влади. Ми зробили петицію - звернення батьків до всього світу з вимогою екстракції, яка набрала вже 1,5 млн голосів. Я вважаю, що це непогана цифра", - наголосив Сухарніков.

Також батько бійця "Азов" додав, що на минулому тижні проходила пресконференція, на якій батьки бійців звернулися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням забезпечити екстракцію.



"Ми розуміємо, що з географічною, технічною, політичної точки зору Туреччина - це найімовірніший кандидат. Майже відразу ми отримали від Туреччини сигнал. Ми бачимо, що вже є цивільний човен, який технічно обладнаний, з медичними речами. Він готовий у будь-який момент вирушити до узбережжя України, щоб евакуювати наших бійців. Але не вистачає волі від наших ворогів, щоб погодитися на це. Ще є великий потенціал у дипломатичних відносинах. Ми звертаємося до президента Китаю Сі Цзіньпін, як представника потужної й нейтральної держави, який має певний вплив на РФ та просимо стати гарантом цієї гуманітарної місії, стати гарантом екстракції, а технічно Туреччина готова нам допомогти", - підсумував Сухарніков.

Рідні військовослужбовців, які розташовані на Азовсталі, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації

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