Родичі захисників Маріуполя вирушили в Стамбул, щоб подякувати Ердогану
Рідні військовослужбовців, які розташовані на Азовсталі, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації
Про це повідомила дружина одного з військових у facebook.
Вони також закликали лідерів Туреччини та Китаю об’єднати зусилля та допомоги військовим у Маріуполі.
"Ми сподіваємось, що якщо два президенти двох впливових країн разом вплинуть на Путіна, то наші рідні Герої будуть врятовані!"- написала Наталія Зарицька.
- 12 травня заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод.
- 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають переговори щодо евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі українських військових.
- 14 травня радник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе