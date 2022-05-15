Родичі захисників Маріуполя вирушили в Стамбул, щоб подякувати Ердогану

Про це повідомила дружина одного з військових у facebook.

Вони також закликали лідерів Туреччини та Китаю об’єднати зусилля та допомоги військовим у Маріуполі.

"Ми сподіваємось, що якщо два президенти двох впливових країн разом вплинуть на Путіна, то наші рідні Герої будуть врятовані!"- написала Наталія Зарицька.

12 травня заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають переговори щодо евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі українських військових.

14 травня радник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb