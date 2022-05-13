"Дайте нам вивезти вбитих та поранених": Зеленський розповів про процес переговорів з РФ щодо евакуації військових з Азовсталі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають переговори щодо евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі українських військових
Про це він сказав у інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1.
Президент наголосив, що вирішення питання залежить від Росії.
"Все, що від нас залежить ми робимо, навіть більше, ніж це можливо. Будемо боротися за кожну людину", - зазначив Зеленський.
За його словами, всіх цивільних із заводу вивезено.
"А зараз питання щодо поранених, щодо живих. І чесно скажу, що ми не будемо залишати там і вбитих, бо їх батьки, дружини, чоловіки - всі на них чекають. Це для нас історія, а для рідних вони завжди в їх серці", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що інформація щодо поранених передана Росії і до процесу долучали треті держави - Ізраїлю, Швейцарію та Туреччину.
Він додав, що перед інтерв’ю розмовляв з президентом Фінляндії і той "буде дзвонити президенту Росії з цього приводу".
"Я говорю з усіма лідерами на всіх майданчиках, щоб допомогти нашим військовим. Не хочете відпустити, то ми готові їх поміняти. Не хочете відпустити поранених - ми готові їх поміняти. Дайте нам вивезти вбитих, дайте нам вивезти поранених , не вбивайте живих, бо це війна і є правила війни, якщо ми не можемо розблокувати їх військовим шляхом, то тут потрібен діалог", - наголосив Зеленський.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що тривають дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян.
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