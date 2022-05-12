Про це повідомляє очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу. Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - попросила Ірина Верещук.

Урядовець додала, що зараз ведуться переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців:

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ. Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат".

Відзначимо, 7 травня Ірина Верещук повідомила, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.

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