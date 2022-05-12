Зараз ведемо переговори лише про 38 важкопоранених захисників Азовсталі. Прошу утриматися від публічних коментарів, - Верещук
На цей момент тривають дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян і зайві коментарі лише ускладнюють процес
Про це повідомляє очільниця МінТОТ Ірина Верещук.
"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу. Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - попросила Ірина Верещук.
Урядовець додала, що зараз ведуться переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців:
"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ. Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат".
- Відзначимо, 7 травня Ірина Верещук повідомила, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
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