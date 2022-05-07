З Азовсталі евакуювали жінок, дітей та літніх, - Верещук
З заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у Telegram.
"Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано", - написала вона.
Верещук зазначила, що таким чином виконаний наказ президента Володимира Зеленського.
"Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - повідомила віцепрем'єрка.
- 30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.
- 6 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.
- 6 травня з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе