З Азовсталі евакуювали жінок, дітей та літніх, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у Telegram.

"Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано", - написала вона.

Верещук зазначила, що таким чином виконаний наказ президента Володимира Зеленського.

"Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - повідомила віцепрем'єрка.

30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.

6 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.

6 травня з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку.