З Азовсталі для евакуації передали 20 людей, - заступник командира полку "Азов"

Про це він повідомив у своєму зверненні.



"Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали та руйнування. Режим "тиші", який повинен був початися з 6:00 - розпочався лише у 11 годині", - сказав Паламар.



Він підтвердив, що станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму "тиші".



"З 6 ранку ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18:25. Станом на 19:40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалось визволити з-під завалів. Це жінки та діти. Ми сподіваємось, що ті люди поїдуть у напрямку домовленому, а саме Запоріжжя на підконтрольну Україні територію", - зазначив заступник командира.



Паламар повідомив, що військослужбовці полку "Азов" продовжують рятувальну операцію, тросами витягаючи з-під завалів цивільних: літніх людей, жінок і дітей. Українські бійці сподіваються, що всіх мирних мешканців вдасться евакуювати.



Він наголосив, що з приводу поранених немає жодних домовленостей з незрозумілих причин.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених.