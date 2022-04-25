На Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених, - Верещук
На заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Урядовий портал.
"Наші військові не збираються здаватися. Але ж на Азовсталі є цивільні – а це більше тисячі жінок та дітей, понад 500 поранених, серед них є важкопоранені! Вони мають право вибратись! Ми це все довели до Рсії. Їм відомо, скільки там цивільних людей", - сказала Верещук.
Вона пояснила, що зараз неможливо створити гуманітарний коридор: Росія бомбардує, завдає ракетних ударів, обстрілює підходи.
"Я хочу, щоб вся світова спільнота знала та сприймала саме так, що зараз відбувається на Азовсталі. Вони не хочуть йти на будь-які перемовини. І це є воєнним злочином, за який буде покарання", - наголосила Верещук.
- Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попередила про можливі провокації.
- 24 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не запрацював, оскільки росіяни порушували режим "тиші".
- Україна просить Генсека ООН виступити гарантом коридору до Азовсталі.
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