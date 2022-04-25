На Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Урядовий портал.

"Наші військові не збираються здаватися. Але ж на Азовсталі є цивільні – а це більше тисячі жінок та дітей, понад 500 поранених, серед них є важкопоранені! Вони мають право вибратись! Ми це все довели до Рсії. Їм відомо, скільки там цивільних людей", - сказала Верещук.

Вона пояснила, що зараз неможливо створити гуманітарний коридор: Росія бомбардує, завдає ракетних ударів, обстрілює підходи.

"Я хочу, щоб вся світова спільнота знала та сприймала саме так, що зараз відбувається на Азовсталі. Вони не хочуть йти на будь-які перемовини. І це є воєнним злочином, за який буде покарання", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попередила про можливі провокації.

24 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не запрацював, оскільки росіяни порушували режим "тиші".

Україна просить Генсека ООН виступити гарантом коридору до Азовсталі.