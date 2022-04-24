На Великдень окупанти не припинили обстріли й не дали змоги евакуювати людей із Маріуполя 24 квітня, - Верещук

Про це в етері телемаратону заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"Нам не вдалося відкрити гуманітарний коридор, Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню, а тому будемо пробувати завтра", - пояснила вона.

Нагадаємо, Степан Махсма, голова Маріупольської райради, розповів про нові перешкоди в організації евакуації мешканців Маріуполя.

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