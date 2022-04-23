Росіяни не дають евакуювати жителів Маріуполя, знову маніпуляція та обман, - голова райради

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



Голова райради розповів, що на сьогодні, на 23 квітня, була анонсована росіянами евакуація мешканців міста.



"На 12.00 у нас повинні підійти були автобуси РФ, це анонсували росіяни за результатами переговорів. На цей момент, 13.00, автобусів ще немає. Зібралося на локації більше ніж 200 людей, які хочуть поїхати в бік Запоріжжя. На зупинці "Метро" у місті Маріуполь людям проанонсували, що вони їдуть у Докучаєвськ. Тобто знову ідуть якісь маніпуляції, знову якісь обманні процеси, але ми не втрачаємо надію"- зазначив Степан Махсма.



Також голова райради підкреслив, що кожного разу, коли йде організація евакуації виникають нові виклики, нові бар'єри, які необхідно постійно долати.



"Тільки світова спільнота може різними зусиллями надавити на Путіна, щоб він дав команду на повну евакуацію мешканців Маріуполя. Всі інші спроби дуже тяжко рухаються, тому повинна бути загальна позиція суспільства у всьому світі, щоб дали можливість нам це зробити. Ми для цього маємо абсолютно все, ми можемо евакуювати людей з того пекла, але нам не дають це зробити. Немає команди від РФ, щоб ми могли це зробити" – зауважив Махсма.



Нагадаємо,23 квітня Ірина Верещук повідомила, що евакуацію з Маріуполя розпочнуть близько 12:00