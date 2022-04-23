Евакуацію з Маріуполя розпочнуть близько 12:00, – Верещук

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.



У суботу, 23 квітня, Україна знову намагатиметься евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку з блокадного Маріуполя. Місце збору – на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті".



"Якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнемо евакуацію", – додала Верещук.

У міській раді Маріуполя просять до мешканців, які вже виїхали і перебувають у безпеці намагатися зв'язатися зі знайомими та повідомляти, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою з часу вторгнення Росії і, можливо, найгіршою катастрофою століття, оскільки південно-східне портове місто зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ.