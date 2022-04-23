Прем'єр-міністр України: Маріуполь - найбільша гуманітарна катастрофа століття
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою з часу вторгнення Росії і, можливо, найгіршою катастрофою століття, оскільки південно-східне портове місто зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ
Про це повідомляє CNN.
Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні в п’ятницю, Шмигаль сказав, що в Маріуполі загинули тисячі людей, додавши: "Ми побачимо жахливі звірства, коли він буде звільнений від росіян".
За його словами, російські війська "абсолютно руйнують все", включаючи притулки, де перебувають мирні жителі.
За оцінками українських офіційних осіб, близько 100 000 людей залишаються в пастці в Маріуполі з моменту оточення його російськими військами 1 березня. Українські чиновники стверджують, що під час штурму в місті загинули понад 20 тисяч людей.
- Нагадаємо, російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе