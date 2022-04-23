Росіяни могли використати у Маріуполі змішаний з хімікатами сльозогінний газ, - ОБСЄ
Російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами
Про це повідомляє Укрінформу з посиланням на постійного представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні.
"Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.
За словами Карпентера, такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і нього вона неодноразово попереджала світ.
"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні", - додав він.
Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому".
- Нагадаємо, на околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, де може бути поховано до 1 тис. убитих окупантами людей
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