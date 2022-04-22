На околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, де може бути поховано до 1 тис. убитих окупантами людей, - міськрада

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Нами отримано нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні скрити наслідки військових злочинів. Цього разу у Лівобережному районі біля кладовища с. Виноградне", - зазначив він.



За словами Петра Андрющенко, це підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання, поховання та кремацію загиблих містян у кожному районі Маріуполя.



"Орієнтовне місце влаштування масового поховання позначили на карті. Як і попереднього разу звертаємось до журналіської спільноти для фіксації через стільнікові знимки нрозташування могильнику", - додав радник мера.



У Маріупольській міськраді



"Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тис. маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно", - наголосив мер міста Вадим Бойченко.

У Маріупольській міськраді зазначили , що на супутникових знімках Planet від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів і тут може бути поховано до 1 тис. убитих росіянами маріупольців."Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тис. маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно", - наголосив мер міста Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у 300-метровому місці поховання в селищі Мангуш окупанти масово ховають загиблих маріупольців у братських могилах.

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