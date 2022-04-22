На околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, де може бути поховано до 1 тис. убитих окупантами людей, - міськрада
У селі Виноградне на околиці Маріуполя знайшли місце масового поховання завбільшки 45 на 25 метрів
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нами отримано нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні скрити наслідки військових злочинів. Цього разу у Лівобережному районі біля кладовища с. Виноградне", - зазначив він.
За словами Петра Андрющенко, це підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання, поховання та кремацію загиблих містян у кожному районі Маріуполя.
"Орієнтовне місце влаштування масового поховання позначили на карті. Як і попереднього разу звертаємось до журналіської спільноти для фіксації через стільнікові знимки нрозташування могильнику", - додав радник мера.
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