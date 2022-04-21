У селищі Мангуш окупанти масово ховають загиблих маріупольців у братських могилах
У селищі Мангуш росіяни облаштували кілька братських могил і насипом скидають туди з вантажівок тіла загиблих маріупольців
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів у своєму телеграм-каналі.
"В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш", - повідомив він.
У районі об'їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил, розміром до 30 метрів кожна. Вони возять вантажівками тіла загиблих, скидаючи їх насипом до могил.
Петро Андрющенко зауважив, що тіла помістили у пластикові пакети, що підтверджує інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці в районі промзони Маріуполя. Він назвав такі дії окупантів доказом воєнних злочинів і спробою їх приховати.
"Для всіх ЗМІ, хто може замовити і провести фіксацію через стільникові знимки надаємо позначку розташування могильнику", - додав Петро Андрющенко.
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