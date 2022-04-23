У Маріуполі об 11:00 має розпочатися евакуація до Запоріжжя
У суботу, 23 квітня, планується здійснити евакуацію цивільного населення із Маріуполя до Запоріжжя
Про це повідомляє міськрада Маріуполя у telegram.
Зазначається, що 23 квітня об 11:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Збір та посадка людей у транспорт відбуватиметься за адресами:
Жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті". Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.
"Звертаємось до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - закликали у міськраді.
- 22 квітня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що 23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних.
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