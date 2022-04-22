23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних, - Верещук

Про це Ірина Верещук написала у Facebook.



Мешканців Маріуполя закликають зібратись на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 10:00.



"Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", - йдеться у повідомленні Ірини Верещук.





Нагадаємо, російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму

21 квітня не вдалося здійснити заплановану евакуацію цивільних із заблокованого міста.

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