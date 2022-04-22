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Головна війна з Росією 23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних, - Верещук

23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних, - Верещук

22 квітня, 2022 п'ятниця
23:18
війна з Росією Маріуполь

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних

Про це Ірина Верещук написала у Facebook.

Мешканців Маріуполя закликають зібратись на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 10:00. 

"Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження.  Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", - йдеться у повідомленні Ірини Верещук.

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Маріуполь
евакуація
російська агресія
Ірина Верещук
гуманітарний коридор
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