Нічим порадувати, - Ірина Верещук про зрив евакуації з Маріуполя
21 квітня не вдалося здійснити заплановану евакуацію цивільних із заблокованого міста
Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде, - написала міністерка. - З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно".
Вона наголосила, що надії на успіх в евакуації додає те, що вчора (20 квітня. - ред.) люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).
"Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!", - написала Ірина Верещук.
- Нагадаємо, російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму
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