Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде, - написала міністерка. - З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно".



Вона наголосила, що надії на успіх в евакуації додає те, що вчора (20 квітня. - ред.) люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).



"Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!", - написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb