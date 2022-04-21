Росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За попередніми даними, прямо зараз продовжується бомбардування території заводу "Азовсталь", де в оточенні перебувають сотні мирних жителів та поранених військових. Раніше під час зустрічі із Шойгу Путін заявляв про відмову від штурму.



Одночасно з цим ведуться бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території Азовсталі.



"Я певен, окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. І наших Захисників. І цивільних. Лише зовнішнє втручання та забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальний порятунок усіх", - коментує Андрющенко.



Нагадаємо, що раніше Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, натомість заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"