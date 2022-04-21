Росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод
Російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За попередніми даними, прямо зараз продовжується бомбардування території заводу "Азовсталь", де в оточенні перебувають сотні мирних жителів та поранених військових. Раніше під час зустрічі із Шойгу Путін заявляв про відмову від штурму.
Одночасно з цим ведуться бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території Азовсталі.
"Я певен, окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. І наших Захисників. І цивільних. Лише зовнішнє втручання та забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальний порятунок усіх", - коментує Андрющенко.
- Нагадаємо, що раніше Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, натомість заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"
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