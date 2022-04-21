Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"
Російський президент назвав штурм промзони Азовсталі недоцільним, але наказав заблокувати її
Про це повідомляє ТАСС.
"Ймовірний штурм промзони Азовсталі вважаю недоцільним, наказую його скасувати", – сказав російський президент Володимир Путін на зустрічі з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.
Однак це не означає відмови від блокування цієї території.
"Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла", — вказав він.
Російський міністр оборони допопвів Путіну, начебто сили української сторони в Маріуполі залишилися лише на Азовсталі.
- Нагадаємо, Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.
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