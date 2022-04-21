Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"

Про це повідомляє ТАСС.

"Ймовірний штурм промзони Азовсталі вважаю недоцільним, наказую його скасувати", – сказав російський президент Володимир Путін на зустрічі з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.



Однак це не означає відмови від блокування цієї території.



"Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла", — вказав він.



Російський міністр оборони допопвів Путіну, начебто сили української сторони в Маріуполі залишилися лише на Азовсталі.

Нагадаємо, Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.

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