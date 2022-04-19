Усе, що в них є, крім ядерної зброї, росіяни використовують у Маріуполі. Азовсталь практично повністю знищено, - "Азов"

Про це він розповів 19 квітня у ефірі Радіо Свобода.



"На територію Азовсталі скидають надпотужні бомби, все що мають, все що є у них в наявності, окрім ядерної зброї, вони використовують у місті Маріуполь. Це 50 днів фронту на 360 градусів", - сказав він.



За його словами бійці полку "Азов" дотримуються правил ведення війни, та цього не можна сказати про окупантів.



"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо Батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", - сказав Паламар.



Інформацію про бомбардування російськими окупантами зони навколо заводу "Азовсталь" підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Проте він заперечив слова нардепа Сергія Тарути, начебто після того, як росіяни скинули потужну бомбу на лікарню в районі Азовсталі, там під завалами опинилися близько 300 людей.



"Маріуполь, зокрема зона Азовсталі, під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованої до того будівлі лікарні", - написав він.

Інтерфакс пише, що інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік "Азовсталі", де нібито ховалися мирні жителі, не підтвердив й голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Як офіційна особа та уповноважена робити заяви, зазначену інформацію зараз підтвердити не можу. За інформацією моїх оперативних джерел і джерел, з яких ми отримуємо інформацію, вибух був, але фактів масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо будуть підтвердження, я відразу повідомлю відповідним чином Офісу президента та Командуванню Збройних сил", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.



Видання повідомляє, що російські окупанти під час бомбардування Азовсталі в Маріуполі вперше застосували тритонну авіаційну бомбу.



Раніше ми повідомляли, що колишній голова Донецької ОВА Сергій Тарута вважає, що Маріуполь є найбільш трагічною сторінкою війни Росії проти України.



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