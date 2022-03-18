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Головна війна з Росією Маріуполь став українською Хіросімою за масштабами жертв та руйнувань, - Тарута
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Маріуполь став українською Хіросімою за масштабами жертв та руйнувань, - Тарута

18 березня, 2022 п'ятниця
17:50
війна з Росією Маріуполь

Колишній голова Донецької ОВА Сергій Тарута вважає, що Маріуполь є найбільш трагічною сторінкою війни Росії проти України

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Краматорськ знаходиться повністю під нашим контролем. Ворог не полишає спроби захопити Сєвєверодонецьк. Там тривають бої. Наші захисники тримають позиції й маємо надію, що оборона Сєвєродонецька дасть гідну відповідь російським окупантам. Ворог намагається взяти південь міста Ізюм, вийти на Слов’янськ та Краматорськ, потім вийти на Покровське і оточити Запоріжжя та Дніпро. Я впевнений, що ми не дамо такому сценарію розвиватись”, - розповів Тарута.

Він назвав місто Маріуполь катастрофою світового масштабу. На його думку, місто стало найтрагічнішою сторінкою війни Росії проти України. 

“Маріуполь став українською Хіросімою за кількості загиблих та зруйнованих об’єктів інфраструктури. Що стосується Драматичного театру, то тільки частина людей вийшла з бомбосховища. Інша частина ще залишається там. Там люди ховалися під сценою та в самій будівлі. Вони залишились живими, оскільки сама будівля виявилась досить міцною”, - розповів Тарута.

  • Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Маріупольського театру.
  • 17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, люди виходять із бомбосховища живі.
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Маріуполь
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