У Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, люди виходять із бомбосховища живі, - Тарута

Про це заявив нардеп Сергій Тарута.



"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!

Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!" - написав він.



Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що це цивільне укриття.

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