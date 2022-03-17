У Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, люди виходять із бомбосховища живі, - Тарута
Після авіаудару росіян по драмтеатру Маріуполя з бомбосховища під ним виходять живі люди
Про це заявив нардеп Сергій Тарута.
"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!
Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!" - написав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе