Росіяни знали, що це цивільне укриття. Кулеба відреагував на бомбардування Маріупольського театру
Унаслідок прицільного обстрілу споруду повністю зруйнували.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Маріупольського театру, у підвалах якого ховалося майже тисяча мирних жителів. Про це інформує Еспресо.TV."Масований напад росіян на Драматичний театр, де переховувалися сотні невинних мирних жителів. Зараз будівля повністю зруйнована. Росіяни не могли не знати, що це цивільний притулок. Збережіть Маріуполь! Зупиніть російських військових злочинців!", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- Російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе