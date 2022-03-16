Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Маріупольського театру, у підвалах якого ховалося майже тисяча мирних жителів. Про це інформує Еспресо.TV.

Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

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"Масований напад росіян на Драматичний театр, де переховувалися сотні невинних мирних жителів. Зараз будівля повністю зруйнована. Росіяни не могли не знати, що це цивільний притулок. Збережіть Маріуполь! Зупиніть російських військових злочинців!", - написав Кулеба.

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