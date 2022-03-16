Окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей

Про це повідомили в міській раді Маріуполя, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні рашисткі війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу. Скільки б не минуло часу ми ніколи не пробачимо жодної жертви, жодної краплі крові, пролитої через цю божевільну війну. Ми ніколи не пробачимо та ніколи не забудемо", - написали в міськраді.

Як повідомив маріупольський активіст Кирило Долімбаєв, у бомбосховищі було 1000 людей.

"Самий центр міста, Маріуполь, Драматичний театр, у бомбосховищі якого були 1000 людей. Російські фашисти цілеспрямовано скинули сьогодні на нього потужну авіаційну бомбу. Під завалами залишились люди. Вони знали, що там тількі цивільні. Це - геноцид…", - написав Кирило Долімбаєв.

Політик і підприємець Сергій Тарута повідомив, що багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

"Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки! Це театр, в якому йшли вистави російською мовою, це прихисток, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя. Світ зобов’язаний почути крики, стогін, голосіння маріупольців, яких живцем поховали під завалами! Поширюйте, говоріть, закликайте врятувати Маріуполь! З іншого боку, ми беремо на себе зобов’язання. Перед тими, хто загинув, і тими, хто вижив під рашистськими бомбардуваннями. Зобов’язання знайти кожного льотчика, який скидав на Маріуполь й інші українські міста бомби. Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимось, доки хоч один із них дихає. Ми зітремо з лиця кожного. Це наш святий обов’язок!", - написав Тарута.

Довідково. Донецький академічний обласний драматичний театр — обласний академічний драматичний театр у місті Маріуполі, один з найстаріших театрів Лівобережної України. Його відкрили у 1878 році. Головна сцена розрахована на 680 місць, а мала сцена – на 62 місця.

Нагадаємо, є загиблі люди та постраждалі діти: російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя

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