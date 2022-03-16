Російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя
Російські окупаційні війська "Градом" обстріляли колону цивільних громадян, які евакуйовувалися з Маріуполя у Запоріжжя
Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.
За оновленою інформацію, загиблих немає. А поранено 5 людей.
Окупанти відкрили вогонь по цивільних о 15:30. Серед поранених є діти
"Російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється. Росіяни, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - йдеться у повідомленні.
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