Російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.



За оновленою інформацію, загиблих немає. А поранено 5 людей.

Окупанти відкрили вогонь по цивільних о 15:30. Серед поранених є діти



"Російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється. Росіяни, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - йдеться у повідомленні.