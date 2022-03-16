Ще понад 1565 автомобілів прибули з Маріуполя, - Запорізька міськрада
4329 маріупольців, серед яких 1033 дитини, вже у Запоріжжі
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає Еспресо. TV.
"Всі вони отримують необхідну допомогу – гаряче харчування, медикаменти, продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу. Усі біженці отримають у Запоріжжі затишний прихисток. Нарешті ці люди зможуть відчути себе в безпеці та відпочити", - написав Анатолій Куртєв.
- Нагадаємо, вчора з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало майже 20 000 людей, - Кирило Тимошенко
- Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах всього світу, не дайте його поховати під руїнами, - заступник командира полку АЗОВ
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