Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах всього світу, не дайте його поховати під руїнами, - заступник командира полку АЗОВ

Сьогодні, 16 березня, заступник командира полку АЗОВ, капітан Святослав Паламара, який з бійцями ЗСУ мужньо захищає Маріуполь від окупантів, звернувся до всіх небайдужих, закликавши не мовчати, а всіма силами підтримувати місто, яке в облозі, передає "Еспресо. TV".

"Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста і чиї близькі і друзі залишилися тут, хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його знищення з російською ордою. Якщо не у ваших силах тримати зброю у руках, або ви не б’єтеся на інших фронтах України, виходьте. В якому б місті чи країні ви б не знаходилися, виходьте на вулиці з меседжем: Маріуполь – це Україна! Виходьте поодинці, кличне знайомих, робіть плакати. Звертайтеся до журналістів, розповсюджуйте пости в інтернеті, зробіть так, щоб Маріуполь був на устах всього світу, щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищення. Ви можете вплинути на ситуацію і на вашій совісті буде мовчання. Щодня захисники міста перебуваючи в повному оточенні мужньо та самовіддано б’ють ворога. Знищують техніку, генералів, офіцерів, солдат РФ та просто зрадників Батьківщини. Якщо ви не серед нас зі зброєю в руках, озбройтеся словом і дійте", - сказав капітан Святослав Паламара.

Нагадаємо, вчора з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало майже 20 000 людей, - Кирило Тимошенко

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