Про гумкоридори з Азовсталі домовленостей немає. Просимо Генсека ООН виступити гарантом такого коридору, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.



"Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", – написала Верещук.



Вона нагадала, що 25 квітня російська сторона заявила про коридор для евакуації цивільних з "Азовсталі".



"Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів", – зауважила віце-прем'єрка.



Відтак, вона звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з промислового підприємства у Маріуполі для цивільних осіб.



"Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", – вказала Ірина Верещук.



Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попередила про можливі провокації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 25 квітня повідомив, що російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні.

24 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не запрацював, оскільки росіяни порушували режим "тиші".