Про гумкоридори з Азовсталі домовленостей немає. Просимо Генсека ООН виступити гарантом такого коридору, - Верещук
Україна просить Генсека ООН виступити гарантом коридору до "Азовсталі", наразі домовленостей про евакуацію маріупольців з промпідприємства немає
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.
"Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", – написала Верещук.
Вона нагадала, що 25 квітня російська сторона заявила про коридор для евакуації цивільних з "Азовсталі".
"Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів", – зауважила віце-прем'єрка.
Відтак, вона звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з промислового підприємства у Маріуполі для цивільних осіб.
"Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", – вказала Ірина Верещук.
- Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попередила про можливі провокації.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 25 квітня повідомив, що російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні.
- 24 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не запрацював, оскільки росіяни порушували режим "тиші".
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