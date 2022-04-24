У Маріуполі понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні, - мер Бойченко

Про це сьогодні, 24 квітня 2022 року, повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури України.



Водночас, за його словами, в місті, яке з останніх сил чинить опір ворогу й наразі перебуває в російському оточенні, ще лишаються не менше 100 тисяч жителів.



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"Ми благаємо весь цивілізований світ, щоб ми об’єдналися заради однієї цілі - врятувати життя місцевого населення, мешканців міста Маріуполь!", - наголошує Бойченко.

Більша частина міста наразі перебуває під окупацією, виключення становить комбінат "Азовсталь" та район морського порту.

При цьому цивільних з підземних укриттів Азовсталі росіяни не випускають. Це дорослі і діти, деякі з яких перебувають там вже півтора-два місяці.

Разом з цивільними на Азовсталі продовжують перебувати морпіхи та азовці, що захищають тих, хто в укритті, й ведуть успішні контратаки.

Звідти до передових позицій українських військ - 120 км. За словами президента Володимира Зеленського, дана обставина наразі технічно унеможливлює деблокаду Маріуполя військовим чином, але, як наголошує глава держави, ЗСУ вивчають та опрцьовують різні варіанти.

Аби уникнути подальших значних втрат зі свого боку, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

При цьому росіяни продовжують бомбардування об'єкту.





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