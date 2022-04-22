Штурм "Азовсталі" призведе до значних втрат російських військ, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

У міністерстві зазначають, що повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їх загальну бойову ефективність.

"На сході Донбасу тривають важкі обстріли і бої, оскільки Росія прагне просунутися далі до населених пунктів, включаючи Красний Лиман, Барвінкове, Лиман і Попасну, в рамках своїх планів в регіоні", – зазначили в Міноборони Великої Британії.

21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

Однак росіяни продовжують бомбардування заводу, попри заяву Путіна.

21 квітня кадирівці заявили про повний контроль над містом, однак радник мера Маріуполя показав відео боїв поза "Азовсталлю", спростувавши це повідомлення.

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