Штурм "Азовсталі" призведе до значних втрат російських військ, – Міноборони Великої Британії
У британській розвідці вважають, що рішення Путіна заблокувати сталеливарний завод "Азовсталь", ймовірно, вказує на бажання стримати український опір у Маріуполі. Таким чином він хоче вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на Сході України
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
У міністерстві зазначають, що повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їх загальну бойову ефективність.
"На сході Донбасу тривають важкі обстріли і бої, оскільки Росія прагне просунутися далі до населених пунктів, включаючи Красний Лиман, Барвінкове, Лиман і Попасну, в рамках своїх планів в регіоні", – зазначили в Міноборони Великої Британії.
- 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".
- Однак росіяни продовжують бомбардування заводу, попри заяву Путіна.
- 21 квітня кадирівці заявили про повний контроль над містом, однак радник мера Маріуполя показав відео боїв поза "Азовсталлю", спростувавши це повідомлення.
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