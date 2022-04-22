А де тіктокери? Радник мера Маріуполя показав відео боїв поза "Азовсталлю", спростувавши повідомлення кадирівців про повний контроль над містом
У міській раді Маріуполя заявили, що слова кадирівців про повну окупацію міста – це фейк
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши у Телеграм відео вуличних боїв поза Азовсталлю.
"Путін і його тіктокери з гір кажуть про “повний контроль Маріуполя окрім Азовсталі”, - написав Андрющенко. - Ось вам відео “повного контролю”. Вуличний бій трохи далі, аніж паркан заводу. Ще й зовні. Наші Героїчні Захисники насипали окупантам добряче… А де тіктокери? Отож… контрольори хрінови".
- Нагадаємо, у США вважають заяву Путіна про "визволення" Маріуполя дезінформацією.
- 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".
- Росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод.
- Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.
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