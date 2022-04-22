Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши у Телеграм відео вуличних боїв поза Азовсталлю.



"Путін і його тіктокери з гір кажуть про “повний контроль Маріуполя окрім Азовсталі”, - написав Андрющенко. - Ось вам відео “повного контролю”. Вуличний бій трохи далі, аніж паркан заводу. Ще й зовні. Наші Героїчні Захисники насипали окупантам добряче… А де тіктокери? Отож… контрольори хрінови".



Нагадаємо, у США вважають заяву Путіна про "визволення" Маріуполя дезінформацією.

21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

Росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод.

Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.

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