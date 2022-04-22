Про це заявив Нед Прайс, речник Державного департаменту США.



"Ми розуміємо, що українські сили утримують свої позиції, і є всі підстави вважати, що шоу президента Путіна та його міністра оборони для ЗМІ, яке ми бачили останніми годинами, є ще більшою дезінформацією з їхнього затертого підручника".

"Путін заявив про це, попри визнання його міністра оборони, що російські військові все ще борються з тисячами українських військових, які сховалися на металургійному заводі "Азовсталь", - пише з цього приводу The Guardian. - Але все-таки ситуація "близька до катастрофи", вважає Юрій Риженков, генеральний директор Метінвест Холдингу, якому належить металургійний завод.

"Коли почалася війна, у бомбосховищах і на об’єктах заводу ми мали досить хороші запаси їжі та води, тож деякий час цивільні особи могли цим користуватися і, в основному, виживали на цьому", – сказав він. - На жаль, усі речі, як правило, закінчуються, особливо їжа та речі першої необхідності. Думаю, зараз там близько до катастрофи".

Нагадаємо, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

Росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод.

Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.

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