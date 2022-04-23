"Нас ніхто не хоче чути. Будь ласка, заберіть нас звідси". Діти й батьки з підземель "Азовсталі" просять порятунку

Відповідне відео у суботу, 23 квітня 2022 року, оприлюднив добровольчий полк "Азов", передає Еспресо.TV.



За словами людей, що переховуються від росіян на території підприємства, у них закінчується їжа та вода.



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"Нас ніхто не хоче чути. Будь ласка, заберіть нас звідси", - каже мати однієї дівчинки.

Разом з цивільними на "Азовсталі" продовжують перебувати морпіхи та "азовці", що захищають тих, хто в укритті, й ведуть успішні контратаки.

Звідти до передових позицій українських військ - 120 км. За словами президента Володимира Зеленського, дана обставина наразі технічно унеможливлює деблокаду Маріуполя військовим чином, але, як наголошує глава держави, ЗСУ вивчають та опрцьовують різні варіанти.

Більша частина міста наразі перебуває під окупацією, виключення становить "Азовсталь" та район морського порту.

При цьому цивільних з "Азовсталі" росіяни не випускають.

Аби уникнути подальших значних втрат зі свого боку, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону "Азовсталі", але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

При цьому росіяни продовжують бомбардування об'єкту.

Діти та їхні батькі й інші родичі просять створити їм безпечний гуманітарний коридор, яким вони могли би дістатися з охопленого війною міста до підконтрольної Україні мирної території.За словами учасників звернення, серед них є ті, хто знаходиться у цьому укритті вже 56 днів, тобто від самого початку нового повномасштабного російського вторгнення.Багато дітей та дорослих там вже півтора місяці.