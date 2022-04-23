"Нас ніхто не хоче чути. Будь ласка, заберіть нас звідси". Діти й батьки з підземель "Азовсталі" просять порятунку
Неповнолітні та дорослі з підземного укриття металургійного комбінату "Азовсталь" у місті Маріуполі виступили зі зверненням
Відповідне відео у суботу, 23 квітня 2022 року, оприлюднив добровольчий полк "Азов", передає Еспресо.TV.
За словами людей, що переховуються від росіян на території підприємства, у них закінчується їжа та вода.
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"Нас ніхто не хоче чути. Будь ласка, заберіть нас звідси", - каже мати однієї дівчинки.
Діти та їхні батькі й інші родичі просять створити їм безпечний гуманітарний коридор, яким вони могли би дістатися з охопленого війною міста до підконтрольної Україні мирної території.
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За словами учасників звернення, серед них є ті, хто знаходиться у цьому укритті вже 56 днів, тобто від самого початку нового повномасштабного російського вторгнення.
Багато дітей та дорослих там вже півтора місяці.
- Разом з цивільними на "Азовсталі" продовжують перебувати морпіхи та "азовці", що захищають тих, хто в укритті, й ведуть успішні контратаки.
- Звідти до передових позицій українських військ - 120 км. За словами президента Володимира Зеленського, дана обставина наразі технічно унеможливлює деблокаду Маріуполя військовим чином, але, як наголошує глава держави, ЗСУ вивчають та опрцьовують різні варіанти.
- Більша частина міста наразі перебуває під окупацією, виключення становить "Азовсталь" та район морського порту.
- При цьому цивільних з "Азовсталі" росіяни не випускають.
- Аби уникнути подальших значних втрат зі свого боку, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону "Азовсталі", але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".
- При цьому росіяни продовжують бомбардування об'єкту.
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