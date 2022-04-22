"Росіяни не випускають цивільних з Азовсталі, щоб тиснути на військових": Верещук звернулася до світової спільноти щодо гумкоридору з Маріуполя

Про це очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у telegram.



"На Азовсталі перебувають наші військові та приблизно 1000 наших цивільних. Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон", - написала міністерка.



За її словами росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації мирного населення. Вона додала, що російські військові бояться штурмувати Азовсталь, але не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином тиснути на українських військовослужбовців.



"Все вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових. Лише деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися", - сказала Верещук.



Верещук звернулась до світових лідерів з проханням докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з Азовсталі для жінок, дітей та осіб похилого віку

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що рішення Путіна заблокувати сталеливарний завод "Азовсталь", ймовірно, вказує на бажання стримати український опір у Маріуполі. Таким чином він хоче вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на Сході України.