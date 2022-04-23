"Взяти мішки та їхати на Драмтеатр". У Маріуполі рашисти знищують докази знищення цивільних в укритті під Драматичним театром
Російські загарбники викопують з-під завалів Академічного обласного драматичного театру останки загиблих там внаслідок бомбардування з боку РФ мирних жителів Маріуполя. Сотні людей знаходилися в укритті під театром, де й загинули після прицільних ударів росіян
Про це ранком суботи, 23 квітня 2022 року, заявив у себе на ТГ-каналі радник маріупольського міьского голови Петро Андрющенко, передає Еспресо.TV.
"Окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде зачистка завалів Драматичного театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням , вивозять в селище Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею", - зазначає український посадовець.
На підтвердження своїх слів ним наведено фрагмент аудіозапису розмови підконтрольних окупантам "МНСників":
" - Запитували: куди направляти трактор з лафетом для перевезення загиблих?
- Взяти мішки та їхати на Драмтеатр. Як прийняли?".
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За даними Андрющенка, для вилучення в такий спосіб доказів російських військових злочинів по відношенню до мирного населення, "залучені виключно командировані працівники так званого МНС "ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в поібних роботах.
"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", - додає Петро Андрющенко.
- За даними української сторони, під завалами драмтеатру у Маріуполі загинуло щонайменше 300 беззбройних людей.
- При цьому ззовні - для літаків та вертольотів противника - було написано величезними літерами слово "Діти".
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