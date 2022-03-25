Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
За словами очевидців, у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування 16 березня загинули близько 300 людей.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", – йдеться в повідомленні.
У повідомленні наголошують, що окупанти знали, що скидають бомби на місце, де перебувають діти, жінки та люди похилого віку.
"Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашого будинку розруху, біль та страждання", – додають у міській раді.
- Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що це цивільне укриття.
- 17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру.
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