Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



"На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", – йдеться в повідомленні.



У повідомленні наголошують, що окупанти знали, що скидають бомби на місце, де перебувають діти, жінки та люди похилого віку.



"Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашого будинку розруху, біль та страждання", – додають у міській раді.

Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що це цивільне укриття.

17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру.