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Головна війна з Росією "Я мала ліхтарик у кишені і перевірила синові зіниці. Вони не реагували",  - Ксенія, що дивом врятувалася, про жах Маріуполя
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"Я мала ліхтарик у кишені і перевірила синові зіниці. Вони не реагували",  - Ксенія, що дивом врятувалася, про жах Маріуполя

24 квітня, 2022 неділя
16:23
війна з Росією Ксенія з Маріуполя

У жінки, яка дивом вирвалася з блокадного приазовського міста, загинув син і сестрин чоловік. Про долю решти невідомо

Про це Ксенія, - мешканка Маріуполя, - розповіла в інтерв'ю Еспресо.TV.

"11 березня наш будинок накрило "Градами". Мені дісталось найменше зі всіх, бо я була у кімнаті, а решта родичів - на кухні. Я мала тільки одне осколкове поранення та опіки, а також контузію. Була єдиною із родини, хто міг пересуватися".

"Мій син загинув одразу, - веде далі Ксенія. - Я мала ліхтарик у кишені і перевірила його зіниці. Вони не реагували. Після того, як я зрозуміла, що не можу йому допомогти, я перевірила усіх і почала думати, кого я можу врятувати із родини, - розповідає жінка. - Мама лежала без тями, чоловік сестри лежав і хрипів. У нього була пробиті груди у декількох місцях. Племінниця, якій 14 років кричала, що їй боляче і просила води. Вона була вся в крові і я не знала, де в неї поранення. Така ж ситуація була із моєю сестрою.

Я перевірила реакцію зіниць мами і зрозуміла, що вона жива. Вона дихала, але мала два поранення: дірку на шиї та потужну кровотечу з ноги. Кровотечу я зупинила поясом. Племінницю я відтягнула в глибину дому. Прибігли сусіди, які допомогли занести сестру. І, я не знаю звідки, але з’явився український військовий. Було дуже дивно, бо ми не розуміли, звідки він, та ще й один. Він нам допоміг. Він схопив маму і попросив у сусіда машину. Під постійним обстрілом він переніс всіх живих родичів у машину та відвіз нас у 3-тю міську лікарню".

Ксенія каже, що українська влада з незрозумілих причин замовчує масштаби трагедії.

"Мій син і чоловік сестри залишились лежати в будинку. Вже минуло 40 діб від їх смерті, і я досі не знаю, чи були вони поховані. Я знаю, що до мого будинку було ще декілька прильотів і він згорів. Можливо, вони згоріли там… Можливо їх хтось поховав. А, можливо, їх спалили орки в крематоріях, які вони привезли, щоб приховати свої військові злочини".

"Влада дає інформацію по Маріуполю – 22 тис. загиблих. Але я там була і бачила, - вбитих значно більше. Офіційну цифру потрібно помножити як мінімум на 10, - розповідає жінка. - Ще не розібрані завали у підвалах. Скільки там поховано, вам ніхто не скаже. Соціальні мережі жителів Маріуполя, тих, хто зміг вижити, зараз перетворились на суцільну траурну стрічку. Ми розуміємо, що всі ті люди, які зникли безвісти, скоріш за все, вже не живі. Там було пекло на землі, і мені дуже шкода, що українська влада замовчує цю трагедію".

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