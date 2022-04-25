У міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попереджає про можливі провокації

Про це йдеться в повідомленні міноборони РФ.

У відомстві заявили, що збройні сили Росії та "Донецької народної республіки" з 14:00 за московським часом 25 квітня "керуючись чисто гуманними принципами, в односторонньому порядку припиняють будь-які бойові дії поряд з Азовсталлю в Маріуполі". І додали, начебто відведуть військові підрозділи на безпечну відстань і забезпечать "виведення зазначеної категорії громадян у будь-яких обраних ними напрямках".

Українська сторона, як додали в міноборони РФ, має позначити готовність до початку цієї гуманітарної операції "підняттям білих прапорів по всьому периметру або на окремих напрямках Азовсталі".

Тим часом віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні Україна знову намагатиметься евакуювати з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку. За сприятливих умов людей мали почати евакуювати близько 12:00.

Утім окупанти, за даними Верещук, можуть намагатися організувати коридор для евакуації українців у Росію.

"Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації. Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)", – наголосила Верещук.



