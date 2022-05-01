English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних

Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних

1 травня, 2022 неділя
17:50
війна з Росією Біженці з Маріуполя

У неділю, 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, розповідає Еспресо.TV.

"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб вже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі", - зазначив глава держави.

За досягнення такого результату Зеленський дякує своїй команді, а також "представникам ООН".

Читайте і дивіться такожЧому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

Нині усі вони, як наголосив президент, спільно працюють над "евакуацією решти цивільних із території заводу".

Своєю чергою очільник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що окрім ООН сьогоднішній евакуації сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

За словами Арахамії, евакуйовані то переважно "діти, жінки, люди похилого віку".

  • Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.
  • Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
  • Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • При цьому в підземних утриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
  • Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
ООН
Маріуполь
Донбас
Володимир Зеленський
евакуація
Червоний Хрест
Приазов'я
Азов
Антоніу Гутерреш
новини Донецької області
новини Донбасу
Давид Арахамія
новини Маріуполя
новини Донеччини
Азовсталь
Донечччина
Читайте також:
Генасамблея ООН
30 квітня, 2022 субота
Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
Медведєв
30 квітня, 2022 субота
Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України
30 квітня, 2022 субота
Скасування санкцій, російська мова, демілітаризація: Лавров перерахував умови, які РФ висуває на переговорах з Україною
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
18:29
Ексклюзив
гітлер-путін
Україна для британців - це Велика Британія 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Гітлера з ядерною бомбою, - Піонтковський
18:25
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"
18:20
біженці з домашніми тваринами
У Франції прихистили понад 70 тис. українських біженців
18:04
окупанти
Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень
18:02
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський
17:56
Віталій Миколенко
Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ
17:49
окупанти
У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися, - українська розвідка
17:46
Болгарія біженці
Майже 90% українських біженців у Болгарії хочуть почати працювати
17:36
Кабаєва з сестрою та племінниками (офіційна версія). А неофіційна - з синами
Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung
17:31
У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова
17:30
Укрзалізниця дизель-поїзд
"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки
17:27
"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, то можна з'їхати з глузду": українські біженці волонтерять у Румунії
17:26
Людмила Денісова
Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова
17:25
Оновлено
Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку
17:23
Оновлено
обвал мосту
"Це була диверсія": у прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою
16:54
Увага міни
Мінреінтенрації регулярно попереджатиме українців про мінну небезпеку
16:50
Ексклюзив
Гітлер=Путін
Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак
16:47
Валерій Герасимов
Начальник Генштабу РФ Герасимов отримав поранення в Україні, - Аваков
16:34
Томаровка
На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю
16:33
риба
Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю в галузі рибного господарства
16:24
газопровод
Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік
16:23
"Коли під ліжком кожного українця буде автомат". "Євросолідарність" підготувала законопроект, що за прикладом Швейцарії дозволить бійцям ТерОборони тримати свою зброю вдома
16:21
кібератаки
Російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів
16:21
Ексклюзив
Польща
"Уникнути російської небезпеки можна буде двома шляхами": Лех Валенса про гарантії безпеки після війни
16:19
Людмила Денісова
На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими, - Денісова
16:04
Військові навчання ЗСУ
У Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022
15:54
Ексклюзив
Зараз ми говоримо про озброєння дальшої дії, ракетні й артилерійські установки для України, – американський конгресмен Джейсон Кроу
15:50
Український парамедик і волонтерка Тайра перебуває в російському полоні вже 45 днів
15:47
податок на нерухомість
Міняють Лондон на Дубай: ріелтори фіксують збільшення запитів від росіян на обмін лондонської нерухомості на житло в ОАЕ
15:44
Ангеліна Калініна
Українка Калініна сенсаційно перемогла експершу ракетку світу
15:27
роутер _інтернет
Інтернет відновлено у 90% населених пунктів Київщини, - голова Київської ОДА Олександр Павлюк
15:25
Одеса пляж міна
Їхати до Одеси додому чи на відпочинок ще зарано. Подумайте про дітей, - Труханов
15:25
Ексклюзив
путлер шойгу
Рано чи пізно Путін оголосить загальну мобілізацію в Росії, - народний депутат Веніславський
15:23
пшениця зерно
Окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна
15:10
кібератака
Служба інформації та безпеки Молодови зафіксувала харкерські атаки росіян на сайти держустанов країни
15:06
Ексклюзив
АЗС
Бюрократія в Україні позбавляє транспортні компанії можливості завозити паливо з Європи, - директор групи компаній Prime Льоушкін
14:59
Німеччина
"Страх стати стороною війни, постачаючи зброю, - це повна нісенітниця": посол України Мельник пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як це зробили США
14:53
Андрій Лунін
Лунін показав, як з прапором України святкує чемпіонство "Реалу" в Іспанії
14:35
Руслан "Багдад" Боровик
У бою з рашистами поліг кіборг, миротворець в Іраку, фотолітописець ДАПу Руслан "Багдад" Боровик
14:10
наручники
Харків'янин викрав $30 тис. і 100 тис. грн у жінки, доки та ховалася від обстрілів. Його затримала поліція
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV