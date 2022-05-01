Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних
У неділю, 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб
Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, розповідає Еспресо.TV.
"Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб вже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі", - зазначив глава держави.
За досягнення такого результату Зеленський дякує своїй команді, а також "представникам ООН".
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Нині усі вони, як наголосив президент, спільно працюють над "евакуацією решти цивільних із території заводу".
Своєю чергою очільник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що окрім ООН сьогоднішній евакуації сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
За словами Арахамії, евакуйовані то переважно "діти, жінки, люди похилого віку".
- Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.
- Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
- Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- При цьому в підземних утриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
- Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
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