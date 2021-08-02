Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

2 серпня, 2021 понедiлок
03:34
Новини

Російська держава розглядає суверенну Україну як свідчення власної неповноцінності

Про це історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявив в телевізійному проєкті "Незалежні 30 років" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

За словами вченого, йдеться про вражену в такий спосіб імперську пиху Росії, яка для неї є "дуже важливим питанням".

"Вони ж майже такі як ми. Чому вони вони від нас мають відділятись? Ми ж їм стільки всього зробили! Чому шотландці не відділились від Британії, а українці відділились? Ми ж кращими були до українців, ніж британці до шотландців", - передав він хід думок росіян з цього приводу.

Подібне притаманне Росії "порівняння цивілізаційного потенціалу" й призводить до відповідних висновків.

"Ми ж така велика світова цивілізація, дали світові культуру і все інше! Врятували світ... А тут раптом Україна відділяється", - продовжив Грицак.

"Тобто відділення України - це свідчення того, що це за цивілізація. Вона слабка", - зазначив історик.

Незалежна держава Україна "б'є по гордості" Росії, наголосив Ярослав Грицак.

 

Читайте також:
1 серпня, 2021 неділя
Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії
Артем Долгопят
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
1 серпня, 2021 неділя
Стало відомо, хто узяв на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
2 серпня
02:11
Світлана Тихановська: випадок Тимановської показує, що Лукашенко після викрадення літака RyanAir розпочав міжнародний терор
01:03
Тимановська пояснила чому боїться вертатися до Білорусі
00:34
Білоруську легкоатлетку Тимановську охороняють Японія та МОК. Чехія та Польща готові надати їй притулок
2021, неділя
1 серпня
23:03
В Підмосков'ї контролер порізав ножем пасажира
22:50
Притула пішов у студенти-заочники
22:30
Жириновський пропонує Алієву допомогу "російських солдат". У Баку відповіли
22:15
"У мене зараз немає часу на це", - Dzidzio про пошуки нового кохання
21:57
В Кремлі в отруєнні Навального звинувачують спецслужби Заходу
21:36
Ексклюзив
На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита
21:00
"Замовкни й скорися". Як чиновники Лукашенка тиснуть на бігунку Тимановську
20:41
Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни, - Financial Times
20:18
Фестиваль в столиці УПА пройде на початку жовтня
19:56
Адвокат Чауса каже, що нарешті знайшов свого підзахисного
19:33
Стало відомо, хто узяв на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині
19:09
З'явилися подробиці стрілянини "во імя Росії-матушкі" на столичній Оболоні
19:00
Інфографіка
Ігор Радівілов
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 2 серпня
18:50
Французький боксер влаштував страйк на Олімпіаді
18:20
У Сумах не можуть знайти господаря собаки, який другий день чекає під лікарнею
18:00
Порівняно зі США, для Милованова уся його діяльність в Україні є "вторинною". Так і сказав
17:33
На фронті помер нацгвардієць із Кривого Рогу, - журналісти
17:13
За 50 років клімат України буде таким як в Австралії, - Бі-бі-сі
16:30
Білоруска Тимановська звернулася по допомогу до МОК
16:00
Куди найбільше продають сексуальних рабинь з України. Названо країни
15:56
Ігор Табанюк
Близькі загиблого пілота Ігоря Табанюка підозрюють, що авіакатастрофа у Коломиї була невипадковою
15:47
Оновлено
Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії
15:31
Туристи з Дніпра застрягли в аеропорту на острові Крит, - ЗМІ
15:07
Андрій Шевченко
Шевченко попрощався зі збірною України
14:39
коронавірус
У Естонії винайшли назальний спрей для захисту від коронавірусу
14:35
Інтерв’ю
Олег Височанський та Ксенія Клим
"Це вже їм був не Крим. Для росіян це було пекло", – автори фільму про кіборга Ігоря Зінича і захисників Донецького аеропорту
14:15
Туреччина, пожежі
У Туреччині через пожежі почали евакуювати туристів
13:49
Танкер Mercer Street
Безпілотник атакував танкер біля узбережжя Оману, є загиблі
13:22
Артем Долгопят
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
12:54
Одеса, пожежа
Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах
12:31
Ленур Теміров (на передньому плані)
Олімпіада-2020: Український борець Теміров програв у півфіналі Ігор у Токіо
12:15
стрілянина в США
У США в кінотеатрі застрелили зірку TikTok та його подругу
11:50
Афганістан
У Афганістані таліби завдали ракетного удару по аеропорту Кандагара
11:27
землетрус
Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус
11:15
Марина Бех-Романчук
Олімпіада-2020: Українка Бех-Романчук вийшла до фіналу в стрибках у довжину
10:55
гроші
За півроку українці переказали з-за кордону $6,2 млрд
10:28
Кордон зі Словаччиною
Словаччина відновила пасажирське сполучення з Україною
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV