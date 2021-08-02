Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
Російська держава розглядає суверенну Україну як свідчення власної неповноцінності
Про це історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявив в телевізійному проєкті "Незалежні 30 років" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
За словами вченого, йдеться про вражену в такий спосіб імперську пиху Росії, яка для неї є "дуже важливим питанням".
"Вони ж майже такі як ми. Чому вони вони від нас мають відділятись? Ми ж їм стільки всього зробили! Чому шотландці не відділились від Британії, а українці відділились? Ми ж кращими були до українців, ніж британці до шотландців", - передав він хід думок росіян з цього приводу.
Подібне притаманне Росії "порівняння цивілізаційного потенціалу" й призводить до відповідних висновків.
"Ми ж така велика світова цивілізація, дали світові культуру і все інше! Врятували світ... А тут раптом Україна відділяється", - продовжив Грицак.
"Тобто відділення України - це свідчення того, що це за цивілізація. Вона слабка", - зазначив історик.
Незалежна держава Україна "б'є по гордості" Росії, наголосив Ярослав Грицак.
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