Доки ви вітаєте і святкуєте, по дітях в Азовсталі гатить корабельна артилерія й сиплються бомби, - керівник оборони Маріуполя

Запис заяви капітана з'явився на офіційному телеграм-каналі "Азову", передає Еспресо.TV.



Як наголошує Паламар, його бійці продовжують героїчно утримувати позиції на території металургійного комбінату "Азовсталь", де знайшли прихисток цивільні маріупольці, зокрема діти.



"Сьогодні великий день, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби. Гатить корабельна артилерія. Стріляють гармати. Продовжують бити ворожі танки. Піхота пробує штурмувати.



Але я хочу щоби в цей день - чи на фронті, чи в себе вдома, чи в переселенні - кожен задумався про цінності. На 60-ий день війни, я думаю, що кожен вже зрозумів, що матеріальне це ніщо порівняно з тим щоби обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею", - сказав офіцер.



"Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах,а на ділі намагається допомогти жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території", - додав він.



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Але докладених раніше зусиль недостатньо, каже Святослав Паламар.



"Калина" просить негайно забезпечити гуманітарний коридор для мирних жителів, а також допомогти вибратися звідти останнім захисникам міста.



"Дякую тим, хто докладає максимум зусиль для виведення з оточенян наших військових, що залишилися сам на сам із переважаючими силами противника.



Велика шана побратимам, які поклали свої життя заради безпеки Батьківщини та всього світу!



У цей великий день я закликаю увесь цивілізований світ зробити все щоб ці військові, які зробили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів", - продовжив Паламар.



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"Пам'ятайте, у той час, як ви кидаєте (у соцмережах - ред.) великодні малюнки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не повинних дітей", - підсумував керівник оборони міста.

Більша частина міста наразі перебуває під окупацією, виключення становить комбінат "Азовсталь" та район морського порту.

При цьому цивільних з підземних укриттів Азовсталі росіяни не випускають. Це дорослі і діти, деякі з яких перебувають там вже півтора-два місяці.

Разом з цивільними на Азовсталі продовжують перебувати морпіхи та азовці, що захищають тих, хто в укритті, й ведуть успішні контратаки.

Звідти до передових позицій українських військ - 120 км. За словами президента Володимира Зеленського, дана обставина наразі технічно унеможливлює деблокаду Маріуполя військовим чином, але, як наголошує глава держави, ЗСУ вивчають та опрцьовують різні варіанти.

Аби уникнути подальших значних втрат зі свого боку, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

При цьому росіяни продовжують бомбардування об'єкту.





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