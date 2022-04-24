Доки ви вітаєте і святкуєте, по дітях в Азовсталі гатить корабельна артилерія й сиплються бомби, - керівник оборони Маріуполя
Відповідальний за оборону міста Маріуполя заступник командира добровольчого полку "Азов" капітан Святослав Паламар (позивний "Калина") ранком на Великдень, 24 квітня 2022 року, виступив з новим відеозверненням з місця подій
Запис заяви капітана з'явився на офіційному телеграм-каналі "Азову", передає Еспресо.TV.
Як наголошує Паламар, його бійці продовжують героїчно утримувати позиції на території металургійного комбінату "Азовсталь", де знайшли прихисток цивільні маріупольці, зокрема діти.
"Сьогодні великий день, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби. Гатить корабельна артилерія. Стріляють гармати. Продовжують бити ворожі танки. Піхота пробує штурмувати.
Але я хочу щоби в цей день - чи на фронті, чи в себе вдома, чи в переселенні - кожен задумався про цінності. На 60-ий день війни, я думаю, що кожен вже зрозумів, що матеріальне це ніщо порівняно з тим щоби обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею", - сказав офіцер.
"Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах,а на ділі намагається допомогти жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території", - додав він.
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Але докладених раніше зусиль недостатньо, каже Святослав Паламар.
"Калина" просить негайно забезпечити гуманітарний коридор для мирних жителів, а також допомогти вибратися звідти останнім захисникам міста.
"Дякую тим, хто докладає максимум зусиль для виведення з оточенян наших військових, що залишилися сам на сам із переважаючими силами противника.
Велика шана побратимам, які поклали свої життя заради безпеки Батьківщини та всього світу!
У цей великий день я закликаю увесь цивілізований світ зробити все щоб ці військові, які зробили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів", - продовжив Паламар.
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"Пам'ятайте, у той час, як ви кидаєте (у соцмережах - ред.) великодні малюнки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не повинних дітей", - підсумував керівник оборони міста.
- Більша частина міста наразі перебуває під окупацією, виключення становить комбінат "Азовсталь" та район морського порту.
- При цьому цивільних з підземних укриттів Азовсталі росіяни не випускають. Це дорослі і діти, деякі з яких перебувають там вже півтора-два місяці.
- Разом з цивільними на Азовсталі продовжують перебувати морпіхи та азовці, що захищають тих, хто в укритті, й ведуть успішні контратаки.
- Звідти до передових позицій українських військ - 120 км. За словами президента Володимира Зеленського, дана обставина наразі технічно унеможливлює деблокаду Маріуполя військовим чином, але, як наголошує глава держави, ЗСУ вивчають та опрцьовують різні варіанти.
- Аби уникнути подальших значних втрат зі свого боку, 21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".
- При цьому росіяни продовжують бомбардування об'єкту.
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