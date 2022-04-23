Знищення наших людей у Маріуполі та проголошення псевдореспублік на окупованих територіях України поставить крапку на переговорному процесі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський застерігає російську сторону від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах
З такою заявою очільник Української держави виступив ввечері у суботу, 23 квітня 2022 року, під час прес-конференції у Київському метрополітені. Трансляція його зустрічі з журналістами велася у соцмережах, передає Еспресо.TV.
Зокрема, подібне, за словами Зеленського, росіяни готують на Херсонщині.
Те ж саме - припинення дипломатичного врегулювання конфлікту в односторонньому порядку - буде здійснено Україною, як наголосив президент, "якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі".
"Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдорефрендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів", - сказав Володимир Зеленський.
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При цьому громадяни України, що опинились в окупації, додав президент, "не повинні допомагати окупантам" в проведенні такого незаконного "референдуму".
Нинішня ж підготовка росіянами ж до "референдуму" у Херсоні та Херсонській області, як вважає Зеленський, "не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації".
"Це точно завадить закінченню війни дипломатичним шляхом. Це точно неправильний крок з боку Росії. Це говорить про те, що все, що було до цього, всі ці зустрічі дипломатичних груп, - все це фікція і такий політичний театр, скажімо так", - підсумував Володимир Зеленський.
- За даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.
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