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Головна війна з Росією На Херсонщині російські окупанти перенесли "референдум" на 27 квітня, – ОК "Південь"

На Херсонщині російські окупанти перенесли "референдум" на 27 квітня, – ОК "Південь"

21 квітня, 2022 четвер
03:52
війна з Росією Херсон

На Херсонщині окупанти активізували підготовку до "референдуму". Провести його планують 27 квітня

Про це повідомляє ОК "Південь".

Окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого "референдуму" на 27 квітня. В оперативному командуванні наголошують, що намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами.

"Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", – додають у дописі. 

  • Голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська переконана, що псевдореферендум у Херсоні – це чіткий доказ акту агресії РФ проти України, який потрібно представити у міжнародному суді.
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Херсон
окупація
Херсонська область
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