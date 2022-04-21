На Херсонщині російські окупанти перенесли "референдум" на 27 квітня, – ОК "Південь"

Про це повідомляє ОК "Південь".



Окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого "референдуму" на 27 квітня. В оперативному командуванні наголошують, що намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами.



"Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", – додають у дописі.

Голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська переконана, що псевдореферендум у Херсоні – це чіткий доказ акту агресії РФ проти України, який потрібно представити у міжнародному суді.