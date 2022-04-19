Псевдореферендум у Херсоні – це чіткий доказ акту агресії РФ проти України, який потрібно представити у міжнародному суді, – голова правління громадянської мережі "Опора"
Ольга Айвазовська переконана, що майбутній трибунал повинен взяти до відома факт організації псевдореферендуму у Херсоні як доказ агресії проти України
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
Айвазовська додала: те, що для нас є очевидним актом агресії, як-от псевдореферендум у Херсоні, для міжнародної спільноти, саме юридичної, потрібно доводити у суді.
"Майбутній трибунал повинен взяти до відома факт організації псевдореферендуму у Херсоні як доказ агресії проти України. На підставі такого рішення, росіяни - платники податків будуть розраховуватись з Україною не лише щодо вбивств безліч мирних людей, пошкодження майна, інфраструктури. Так само це буде стосуватись політичних рішень з боку країни-агресора, як-от псевдореферендум у Херсоні", – сказала вона.
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